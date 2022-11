Pautas antidemocráticas são o tom em protestos em Londrina

Manifestantes promoveram dois protestos com peidos antidemocráticoss nesta quarta-feira (2), em Londrina, na PR 445, próximo ao viaduto da BR 369, próximo a Cambé, e em frente a sede do Tiro de Guerra, na zona leste da cidade. As manifestações seguiram pautas que se repetiram em outras cidades do Brasil, pedindo intervenção contra o resultado das urnas que deu a Luiz Inácio Lula da Silva um terceiro mandato de presidente.





Na rodovia, o protesto reuniu algumas pessoas que ocuparam a passarela e, na pista, apenas carros de passeio eram permitidos passar. Caminhões continuaram impedidos de seguir viagem e permaneceram encostados na marginal. O ato foi acompanhado de perto pela Polícia Militar.