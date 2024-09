Pesquisa mostra que Tiago Amaral lidera a corrida pela Prefeitura de Londrina

A nova pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 divulgada nesta quinta-feira (19) mostra que o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) cresceu em relação ao último levantamento, divulgado em agosto, e tem 31,8% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de Londrina.





Em segundo lugar está a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), que marca 17,3%. O cenário é de segundo turno, com disputa acirrada pela vice-liderança - outros dois candidatos empatam tecnicamente com Maria Tereza.

As entrevistas foram realizadas entre 13 e 15 de setembro, com um total de 1.064 eleitores. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo PR-07455/2024 e tem margem de erro de 3% para mais ou para menos. O nível de confiança estimado é de 95%.





No cenário estimulado, o maior crescimento foi de Amaral, que subiu de 22,9%, em agosto, para 31,8%, e se isolou na liderança. Ele é seguido por Maria Tereza, com 17,3% (tinha 16,9%), Tercilio Turini (MDB), 12,7% (antes, marcava 12%), e Barbosa Neto (PDT), com 12,3% (eram 13,5%). Ou seja, considerando a margem de erro, três prefeituráveis estão tecnicamente empatados no segundo lugar.

Descolados do pelotão de cima estão o policial militar Coronel Villa (PSDB), que caiu de 10,2% para 9,5%; a educadora Isabel Diniz (PT), que subiu de 1,5% para 1,8%; e o deputado federal Diego Garcia (Republicanos), que oscilou de 1,9% para 1,4%. Nenhum, branco e nulo são 7,7%, e 5,5% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.





O diretor estatístico do Instituto Multicultural, Edmilson Leite, aponta que o cenário atual é de segundo turno, com um nome “praticamente definido”, se referindo a Amaral. Inclusive, Leite destaca a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha do deputado.

“Não sabemos se isso vai transferir votos ou não, mas a influência dele é grande”, afirma o diretor, que também cita o maior tempo de rádio e TV do pessedista, que tem explorado o apoio do governador Ratinho Junior (PSD). “Ele tem uma exposição maior, um tempo maior que os outros.”





Sobre o desempenho de Maria Tereza, que tem o prefeito Marcelo Belinati (PP) como principal cabo eleitoral, Leite explica que a transferência de votos não é imediata. Belinati chegou a 75,9% de aprovação na pesquisa de agosto - nesta, a gestão não foi avaliada. "Mesmo assim, ela se apresenta em segundo lugar."

