PF indicia Bolsonaro no caso das joias sauditas

A PF (Polícia Federal) indiciou nesta quinta-feira (4) o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. O relatório parcial da investigação foi enviado na tarde de hoje ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), relator do caso.





A investigação apurou o funcionamento de uma organização criminosa para desviar e vender presentes de autoridades estrangeiras durante o governo Bolsonaro.

Conforme regras do TCU (Tribunal de Contas da União), os presentes de governos estrangeiros deviam ser incorporados ao GADH (Gabinete Adjunto de Documentação Histórica), setor da Presidência da República responsável pela guarda dos presentes, que não poderiam ficar no acervo pessoal de Bolsonaro.





No entanto, segundo as investigações, desvios começaram em meados de 2022 e terminaram no início do ano passado. As vendas eram operacionalizadas pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid.





