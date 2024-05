PF pagou segurança para diretor-geral em Londres após negar gasto público

A Polícia Federal pagou as diárias de um segurança que acompanhou o diretor-geral da instituição, Andrei Rodrigues, em viagem a Londres, no Reino Unido, em abril.



Ele recebeu R$ 9,5 mil dos cofres públicos. As informações são do Siga, sistema do Senado Federal com todos os dados de pagamento do governo federal. A diária para o Reino Unido varia de US$ 350 a US$ 460.

Depois do evento, quando questionada sobre os custos para os cofres públicos da participação de Andrei no 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, a PF disse que as despesas foram custeadas pela organização do evento no Reino Unido e que o convite para a viagem foi feito pelo site Consultor Jurídico.



"A viagem foi sem ônus para União, tendo a organização do evento custeado passagem, em voo comercial, e hospedagem -no The Peninsula", afirmou a PF na ocasião.

Questionada após a descoberta do gasto, a PF informou que "houve acompanhamento de seguranças, atividade que gerou despesas conforme legislação em vigor".



A PF apontou ainda que, além de participar do Fórum, Andrei compareceu a uma reunião com o comissário-geral da polícia londrina, Peter O'Doherty. "Na ocasião, foram tratados temas como o intercâmbio de policiais em áreas de interesse de ambas as instituições, entre outros assuntos."

O Grupo Voto, presidido pela cientista política Karim Miskulin, organizou o fórum. Em 2022, às vésperas da campanha eleitoral, ele promoveu almoço de Jair Bolsonaro (PL) com 135 empresárias e executivas no Palácio Tangará, em São Paulo.



Também participaram do evento em Londres os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os ministros do governo Lula (PT) Ricardo Lewandowski (Justiça) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União).

Empresas com ações nos tribunais superiores bancaram palestrantes ou patrocinaram o evento. Entre elas, estão a indústria de cigarros BAT Brasil (British American Tobacco) -antiga Souza Cruz- e o Banco Master.



Jornalistas foram impedidos de acompanhar o fórum, que teve no total a participação de ao menos dez autoridades do Judiciário brasileiro. Na entrada do evento, Gilmar afirmou não saber da proibição à imprensa. "Isso não nos foi informado. Eu não sabia, vou me informar."

Como mostrou a Folha de S.Paulo, não foi permitido à imprensa, inclusive, permanecer no mesmo andar em que o evento ocorreu, o luxuoso Hotel Peninsula, ao lado do Hyde Park, cartão postal de Londres, e cujas diárias custam acima de £ 900 (cerca de R$ 5.800).