PL que revoga uso de máscaras no PR passa na CCJ e deve ser votado nesta terça pelos deputados

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da AL (Assembleia Legislativa) do Paraná aprovou nesta terça-feira (15) o projeto de lei enviado pelo governador Ratinho Júnior (PSD) que pode suspender o uso de máscaras no Estado do Paraná. Este é o primeiro passo para que a medida seja debatida em plenário.

A proposta foi aprovada na forma de substitutivo do relator da matéria, Hussein Bakri (PSD), que diz que o governo do Paraná pretende liberar o uso de máscaras ainda esta semana. "O Executivo está agindo. Precisamos de celeridade na tramitação deste projeto. Os detalhes da flexibilização serão definidos pela Secretaria de Saúde", afirmou Bakri.

O texto está na pauta da sessão plenária desta terça-feira, conforme anunciado pelo presidente da AL, Ademar Traiano (PSDB).





A medida em debate revoga a Lei n° 20.189, de 28 de abril de 2020, que obrigou o uso de máscara durante a vigência do decreto de calamidade pública no Paraná. Com a revogação, o Governo do Estado pretende definir por decreto sobre a obrigatoriedade ou não da medida de proteção para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.





Após o debate na CCJ, a Comissão de Saúde Pública da Assembleia também aprovou o projeto 76/2022, com voto contrário de Arilson Chiorato (PT).

Na justificativa da proposta, o Governo do Estado defende que a flexibilização do uso de máscara se dê através de decreto do Executivo. O argumento é de que a medida é necessária “considerando o cenário epidemiológico, informado pela Secretaria do Estado da Saúde, que aponta o amplo quadro de vacinação da sociedade paranaense, além do baixo índice de ocupação dos leitos hospitalares exclusivos para o atendimento à Covid”.





O Governo alega ainda que com a revogação da Lei 20.189/2020 será possível dar “celeridade e eficiência à gestão administrativa, ante a possibilidade de fixação de regras para situações pontuais, com base na análise do quadro epidemiológico atual”.