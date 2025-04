PL quer filiar Jessicão e aumentar bancada na Câmara dos Vereadores de Londrina

O PL (Partido Liberal) de Londrina, que hoje possui seis vereadores e, ao lado do PP (Progressistas), a maior bancada da CML (Câmara Municipal de Londrina), quer aumentar sua representatividade no Legislativo Municipal de olho nas eleições de 2026, quando alguns parlamentares devem concorrer aos cargos de deputado estadual e federal.





Hoje, compõem as fileiras do PL os vereadores Santão, Roberto Fú, Marinho, Michele Thomazinho, Anne Moraes e Marcelo Oguido.

No começo de abril, o deputado federal Filipe Barros (PL), que lidera o partido na cidade, afirmou à FOLHA que vinha conversando com alguns vereadores. Qualquer mudança de legenda antes de 2028, quando haverá a janela partidária de vereador, depende de uma carta de anuência do partido atual.





Uma fonte revelou à reportagem que um dos nomes desejados pelo PL é a vereadora Jessicão (PP). Ela e Barros, inclusive, vem se reaproximando nos últimos dias, após um período de afastamento - Jessicão trabalhou no gabinete do deputado quando ele era vereador em Londrina.

Procurada, a assessoria da parlamentar confirmou o convite do PL, mas ressaltou que ainda não há definição sobre o assunto. "Está acontecendo uma conversa sobre o tema 2026, visto que a vereadora Jessicão sempre foi alinhada ao presidente Bolsonaro."





Após a sessão desta terça-feira (15), Jessicão disse à reportagem que quer conduzir o processo com "todo respeito do mundo" com o PP - e com o deputado federal Ricardo Barros (PP), que tem apoiado a presença da parlamentar no Progressistas.

Ou seja, qualquer mudança depende da “bênção” de Ricardo Barros e do aval presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, pontos que devem ser costurados nos próximos meses.





BANCADA

À FOLHA, Santão, líder do PL na Câmara, afirmou que todo vereador que "comungue com esses princípios e valores do PL é bem-vindo". "Mas, aqui em Londrina, não existe nenhuma conversa mais aprofundada ainda no sentido de haver transferência de vereadores de outros partidos para o PL. O que há, realmente, é uma intenção tácita”, disse.