PL retira pré-candidatura de Bruno Ubiratan e vai indicar vice na chapa de Tiago Amaral

Um evento nesta segunda-feira (13) oficializou o apoio do PL à pré-candidatura do deputado estadual Tiago Amaral (PSD) em Londrina. A definição é que o Partido Liberal, que tem o deputado federal Filipe Barros como liderança na cidade, vai indicar o vice na disputa pela Prefeitura. O nome, no entanto, ainda não foi escolhido.





Em entrevista coletiva concedida ao lado de Amaral e da deputada federal Luísa Canziani, que preside o PSD na cidade, Barros disse que a composição é “100% para valer” e quer priorizar Londrina.

“[É um grupo] que quer voltar a dar o protagonismo necessário para a nossa cidade, no cenário local e regional. Essa é uma aliança de valores, de princípios, de pessoas que têm as mesmas bandeiras, que pensam da mesma maneira e, portanto, se aliançaram nessa eleição, mas não apenas nela, para iniciar um projeto político”, pontua.





Questionado sobre o nome indicado para compor a chapa com Amaral, o deputado apenas garantiu que “a definição é que o vice é do PL”.

“Temos excelentes quadros no PL que podem ser indicados até a data da convenção para ser candidato a vice-prefeito com o Tiago. Nós ainda não temos [a definição] qual nome será. Temos a certeza que será do PL e o PL tem excelentes quadros, entre eles o Bruno [Ubiratan, ex-presidente da Cohab-Ld], que era nosso pré-candidato, assim como outros nomes que temos no nosso quadro partidário.”





A pré-candidatura do PSD deve unir, com isso, duas figuras com alta aprovação em Londrina: o governador Ratinho Junior e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A avaliação de Amaral é que o impacto será grande no processo eleitoral.





