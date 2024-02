PP muda liderança na Câmara de Londrina e Thum fala em retaliação

Com a retomada dos trabalhos na CML (Câmara Municipal de Londrina), a liderança do Progressistas mudou. O vereador Matheus Thum, que estava na posição, dá lugar ao Mestre Madureira, vice-presidente do Legislativo. O comunicado com a nova liderança foi lido na sessão da última quinta-feira (1°).





Hoje, o PP é a maior bancada da CML, com seis cadeiras - Thum, Madureira, Jessicão, Nantes, Dani Ziober e a recém-filiada Flávia Cabral.

Publicidade





À FOLHA, o ex-líder afirma que sua saída coincide com a fala feita na sessão de 19 de dezembro, quando comunicou que o presidente da Cohab-Ld (Companhia de Habitação de Londrina), Bruno Ubiratan, havia se colocado à disposição da sigla como pré-candidato a prefeito. E diz acreditar que a mudança seja "talvez uma forma de retaliação e aquela velha política praticada por caciques políticos, que usam a força ao invés do diálogo”.





CONTINUE LENDO A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA: