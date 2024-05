Pré-candidata à Prefeitura de Londrina, Isabel Diniz fala em ‘colocar as pessoas’ no centro da administração

O PT deve manter a tradição em Londrina e lançar uma candidatura própria no pleito deste ano. A educadora Isabel Diniz, que concorreu a vice na chapa com Carlos Scalassara em 2020 e encabeçou uma candidatura coletiva à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) em 2022, é a pré-candidata escolhida pela sigla.







Em entrevista à FOLHA, Diniz afirma querer colocar as pessoas no centro da administração, observando as necessidades e fazendo com que os londrinenses “se sintam participantes, incluídos no processo”.

Ela lembra que o partido já governou a cidade em três oportunidades, com Luiz Eduardo Cheida (1993-1996) e Nedson Micheletti (2001-2008), e que há “diferentes realizações do ponto de vista das políticas públicas” desses períodos, caso das áreas da habitação e da assistência social.





“O povo de Londrina é um povo de fé, é um povo que acredita. Essa experiência de três gestões, de estarmos à frente da Prefeitura por três vezes, me motiva, me encoraja, me dá muita fé, esperança e um acreditar que nós podemos fazer e apresentar boas propostas, fazer um bom debate e qualificar as eleições em Londrina em 2024”, pontua.

Além de ter participado das últimas eleições, Diniz trabalha desde 1993 na Comissão Pastoral da Terra e atuou, na administração de Micheletti, no programa de coleta seletiva.





Questionada sobre as demandas de Londrina, a pré-candidata cita quatro desafios: a melhoria da saúde, que ela diz estar sucateada; as moradias populares, pontuando que há mais de uma década a Prefeitura não constrói unidades habitacionais; a assistência social e a educação, cultura e lazer.





