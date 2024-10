Preciso levar o título para votar? Saiba quais são os documentos aceitos

Nos dias 6 de outubro (1º turno) e 27 de outubro (eventual 2º turno), mais de 153 milhões de brasileiras e brasileiros comparecerão às urnas para votar. Nas Eleições Municipais de 2024, o eleitorado escolherá representantes para os cargos de vereador e prefeito, que comandarão 5.569 municípios pelos próximos quatro anos.





Muita gente pensa que, para votar, é necessário levar o título eleitoral, mas na verdade basta apresentar um documento oficial com foto.

Isso ocorre porque, ao chegar à seção eleitoral, eleitoras e eleitores devem comprovar a sua identidade, o que acontece por meio da apresentação dos seguintes documentos válidos para a identificação:





- a carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

- o passaporte;





- o certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva);

- a carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;





- a Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

- o aplicativo e-Título (opção exclusiva para quem já cadastrou as impressões digitais na Justiça Eleitoral e possui fotografia no documento digital).





Toda essa documentação é aceita no dia da votação, ainda que esteja fora da validade. O importante mesmo é que esses documentos estejam legíveis e que seja possível comprovar a sua identidade por meio da apresentação de um deles.

ATENÇÃO





Por não apresentarem foto, as certidões de nascimento ou de casamento não servem como forma de identificação nas Eleições 2024. Também não será admitida, no momento do voto, a apresentação da carteira de trabalho digital (artigo 102 da Resolução TSE nº 23.736/2024, que trata dos atos gerais do processo eleitoral).





(Com informações do TSE)