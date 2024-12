Prefeita e vereadores eleitos em Tamarana são diplomados

O presidente do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, prestigiou na segunda-feira (16) a cerimônia de diplomação da prefeita, do vice-prefeito, das vereadoras, dos vereadores e de suplentes no município de Tamarana, no norte central do estado, em evento conduzido pela juíza eleitoral da 146ª Zona Eleitoral de Londrina, Dra. Claudia Catafesta.





Realizada na quadra esportiva do Centro Social Urbano, a solenidade habilitou as eleitas e os eleitos nas Eleições 2024 a tomarem posse em seus respectivos cargos.

O desembargador Sigurd destacou a participação dos mesários com deficiência nas eleições e entregou o diploma do projeto Inclusão em Ação ao mesário Lucas Henrique de Oliveira.





A doutora Claudia Catafesta ressaltou a importância da presença da Justiça Eleitoral no município. “Hoje participamos da vida política de Tamarana, demonstrando à população quem somos e o que fazemos”, disse.

A magistrada comemorou que na aldeia indígena do Apucaraninha houve um baixo índice de abstenção. Das 655 eleitoras e eleitores aptos a votar, apenas 6,72% não compareceram. “Os relatos das pessoas atendidas foram emocionantes e muitas delas exerceram seu direito ao voto pela primeira vez. Isso é uma conquista histórica e precisa ser celebrada e ampliada, para que não tenhamos retrocesso”, asseverou.





A magistrada comentou ainda sobre a atuação da Justiça Eleitoral do Paraná no enfrentamento à violência política de gênero. “Tivemos uma grande representatividade de mulheres na política de Tamarana. Violência política de gênero é crime e está prevista no Código Eleitoral. É importante que as mulheres eleitas sejam respeitadas e não sofram qualquer tipo de violência, podendo bem exercer seus mandatos”, concluiu.

PRESENÇAS





A mesa de autoridades do evento foi composta pelo presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, pela juíza da 146ª Zona Eleitoral (ZE) de Londrina, doutora Claudia Catafesta, e pelo juiz da 157ª ZE de Londrina, doutor Mauro Henrique Veltrini Ticianelli.





