Prefeita Elizabeth Schmidt é reeleita em Ponta Grossa com 53,72% dos votos

A prefeita Elizabeth Schmidt foi reeleita prefeita de Ponta Grossa. A candidata do União Brasil venceu novamente Mabel Canto (PSDB) e fica mais quatro anos na prefeitura da cidade dos Campos Gerais.





Com 100% dos votos apurados, Schmidt conquistou 96.407 votos, o que representa 53,72% do total. Já Mabel Canto, somou 83.064 votos, o que equivale a 46,28%. A eleição no segundo turno em Ponta Grossa teve ainda 6.081 votos nulos (3,20%) e 4.670 em branco (2,46%).

O cenário em 2024 repetiu o segundo turno de 2020, quando Elizabeth Schmidt e Mabel Canto também se enfrentaram na disputa pela prefeitura, com vitória da atual prefeita. No Paraná, além de Ponta Grossa, somente Londrina e Curitiba tiveram disputa no segundo turno.