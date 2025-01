Prefeito de Apucarana assina projeto de criação da Secretaria de Segurança

O prefeito de Apucarana (Centro-Norte), Rodolfo Mota (UNIÃO), assinou nesta terça-feira (7), em ato no salão nobre do paço municipal, Projeto de Lei Municipal nº 02/2025, que cria a Secretaria Municipal de Segurança, Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana.





A estruturação da pasta é uma reivindicação antiga da comunidade e visa potencializar investimentos e estrutura das corporações municipais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“É uma medida que já havíamos anunciado na campanha eleitoral e hoje, dentro da primeira semana do mandato, assino o projeto de lei que está sendo encaminhado ao Legislativo Municipal pedindo a aprovação por parte dos vereadores”, disse.





O prefeito acredita que a matéria deva ser apreciada e ter parecer unânime.





“Vivemos em uma cidade que registrou quase 30 homicídios no ano passado. Sem falar de outras ocorrências, como arrombamentos, furtos, tráfico de drogas, enfim, há muita coisa acontecendo na cidade e a população, diante deste cenário, não se sente mais segura, e tenho a certeza de que, a partir da estruturação da Secretaria Municipal de Segurança, Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, vamos poder somar ainda mais com as demais forças da cidade e devolver a sensação de segurança à população”, reforçou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: