Ministério Público é contra

Prefeito de Londrina defende PL da internação compulsória: 'É uma necessidade'

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
15 ago 2025 às 13:27

Foto: Roberto Custodio
O prefeito Tiago Amaral (PSD) se manifestou nesta sexta-feira (15) sobre a recomendação do MPPR (Ministério Público do Paraná) para que vete o PL (Projeto de Lei) 50/2024, que institui a política de internação compulsória em Londrina. Para a promotora Susana Lacerda, da 24ª Promotoria de Justiça, o texto aprovado pela CML (Câmara Municipal de Londrina) é “flagrantemente” inconstitucional e ilegal, e não deve ser sancionado.


O projeto assinado pela vereadora Jessicão (PP) estabelece a internação involuntária - ou "humanizada", como ela chama - no município, definindo procedimentos para internação em casos de dependência química crônica, transtornos mentais preexistentes ou adquiridos, ou situações de vulnerabilidade com risco à integridade física própria ou de terceiros. O texto admite a internação involuntária mediante solicitação de familiar, responsável legal ou, na ausência destes, por profissional de saúde.

À reportagem, a promotora disse que, com os argumentos apresentados na representação, espera que o prefeito vete o projeto. “Também acredito que a Procuradoria do Município vai se manifestar sobre a ilegalidade e a inconstitucionalidade”, reforçou Lacerda.


Durante um evento na Prefeitura na manhã desta sexta, Tiago afirmou que o enfrentamento do aumento da população em situação de rua é prioridade da sua gestão e apontou “falhas no processo que recebemos”, em referência à administração anterior. Sobre a possibilidade de veto, como recomendou o MPPR, desconversou.

“É um tema relevante, são assuntos que precisam ser debatidos. A Câmara exerce um papel fundamental na definição de temas que são relevantes para a população. Eu vou analisar qual será a avaliação da nossa equipe, por parte da Procuradoria. Vou observar a recomendação do Ministério Público, mas é um tema que precisamos avançar”, disse.


Para o prefeito, a internação involuntária “é uma necessidade” com ou sem legislação municipal.


