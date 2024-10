Prefeito eleito de Londrina, Tiago Amaral prega união e diz que saúde é prioridade

O prefeito eleito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), chegou ainda antes das 18h deste domingo (27) em seu comitê na avenida Higienópolis, no centro da cidade, onde se reuniu com apoiadores e aguardou a apuração das urnas. O clima desde o início era de vitória, uma vez que sua vantagem para a Professora Maria Tereza (PP) foi grande já nas primeiras urnas foram apuradas.





O deputado estadual foi escolhido por 143.745 londrinenses, o que corresponde a 56,32% dos votos válidos. A sua adversária conquistou 111.464 votos (43,68%), ainda abaixo da votação do pessedista no primeiro turno, quando fez 113.032 votos.

Em entrevista coletiva antes de sair em carreata para a zona norte, Tiago pregou a união após o período eleitoral, elencou o governador Ratinho Junior (PSD) como seu principal parceiro político para tirar seus projetos do papel e disse ter a saúde pública como prioridade da sua gestão.





“A cidade de Londrina tem uma força muito grande, tem uma potência muito grande. Eu sei que todas as pessoas dessa cidade esperam muito de mim. Eu estou muito alegre, eu estou muito feliz”, disse.

O novo prefeito também garantiu que está “há muito tempo trabalhando e construindo esse projeto” e que está preparado para comandar a Prefeitura de Londrina.





“Eu sou muito grato por vocês terem me dado essa oportunidade. Eu estou muito grato e sei da minha responsabilidade. E eu vou honrar com todo o meu esforço, com todo o meu suor, com toda a minha dedicação”, acrescentou.





