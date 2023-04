Prefeito que casou com adolescente exonera sogra e tia da esposa

O prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), 65, se casou neste mês com uma adolescente de 16 anos e, na mesma semana, promoveu a sogra ao cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo.





Mas depois que o Ministério Público anunciou que investiga a suspeita de nepotismo, o prefeito exonerou a sogra e também a tia da esposa, que ocupava a principal cadeira na pasta do Planejamento.

Hissam está no segundo mandato como prefeito da cidade, que fica na região metropolitana de Curitiba, e é empresário. Nas eleições de 2020, informou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de mais de R$ 14 milhões.





CASAMENTO COM AUTORIZAÇÃO

A esposa adolescente é estudante. Pela legislação brasileira, o casamento só é autorizado a partir dos 16 anos. Abaixo desta idade, não há qualquer permissão.





Além disso, artigo do Código Civil define que, para quem tem entre 16 e 18 anos (incompletos), o casamento depende de autorização dos pais ou responsáveis legais.

A mãe da adolescente se tornou secretária de Cultura e Turismo no último dia 14. Dois dias antes, em 12 de abril, o Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil do Brasil publicava o ato que informa que o casal apresentou os documentos para realização do casamento (edital de proclamas).





Ela não foi a primeira pessoa da família a ganhar um cargo. Em outubro de 2022, uma tia da adolescente, se tornou secretária de Planejamento do município.





