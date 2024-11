Prefeitos da região articulam grupo para o fortalecer o Norte do Paraná

Prefeitos da região de Londrina deram início à articulação para estabelecer a cooperação entre os municípios. O primeiro encontro reuniu o chamado G6 com os prefeitos eleitos de Londrina e cinco municípios do Norte do Paraná. Além do prefeito eleito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), participaram da reunião: José Maria Ferreira (PSD), de Ibiporã; Ailton Maistro (PL), de Rolândia; Conrado Scheller (PSD), de Cambé; Sergio Onofre (PSD), de Arapongas, que será sucedido pelo prefeito eleito Rafael Cita (PSD); e o prefeito eleito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), que estava em Brasília e participou online. O vice-prefeito eleito de Londrina, Junior Santos Rosa (PL), também esteve presente. Em pauta, a união para vencer desafios comuns.





De acordo com Tiago Amaral, o fortalecimento da região é necessário para mudar a realidade de hoje: “Entre as cinco regiões do Estado, o PIB per capita do Norte do Paraná atualmente está em último lugar. E nós estamos falando da região que já foi o motor econômico do nosso Estado,”, afirmou Tiago, que tem na cooperação regional um dos pontos de seu plano de governo.

Para Rodolfo Mota, prefeito eleito de Apucarana, o Norte do Paraná precisa de união para demonstrar sua força, com dados, números, valores e o que cada município tem de melhor. “Nós precisamos ter esse dossiê para apresentar. Mostrar que não somos qualquer grupo de cidades reivindicando essa ou aquela obra ou programa. Quando a gente chegar nos ministérios em Brasília, eles vão saber a força de quem está pedindo”.





“Os prefeitos têm que trabalhar unidos”, defende Conrado Scheller, reeleito em Cambé. Ele lembra que, nos últimos anos, Londrina se isolou dos demais municípios da região, o que enfraqueceu o Norte.

Ailton Maistro, prefeito reeleito de Rolândia, conta que já tinha um diálogo com Arapongas, Cambé e Ibiporã, mas faltava a conexão com Londrina. “Com a chegada do Tiago à prefeitura de Londrina, para nós será muito bom. Teremos essa união agora para a região. Quem vai ganhar são todos os demais municípios, principalmente a região da Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema)”, prevê Maistro.





Integração do Norte

Para José Maria, reeleito em Ibiporã, é importante consolidar a região e integrar melhor todo o Norte. Ele aponta uma das questões a serem enfrentadas em conjunto: “Eu entendo que nós precisamos, na parte econômica, criar centros de excelência na qualificação da mão de obra. Nós podemos enfrentar um ‘apagão’ daqui muito pouco tempo, em função da falta de mão de obra qualificada.”





Rafael Cita, que se elegeu como sucessor de Sergio Onofre em Arapongas, define como muito produtiva a primeira reunião. “É uma ideia capitaneada pelo Tiago, que a gente já vinha discutindo há bastante tempo. O que a população pode contar é que o Norte ficará muito forte e muito integrado, para a gente conseguir ainda mais investimentos do governo do Estado e do governo federal.”

Sergio Onofre, que preside a Amepar, incentivou os colegas: “Vocês liderando isso daí e procurando o governador, eu acho que dá para vocês pensarem em projetos em conjunto, que vão beneficiar todo mundo.”





Prioridades iniciais





Na reunião, os prefeitos definiram que as prioridades iniciais do grupo serão a Saúde regional, o desenvolvimento econômico e obras de infraestrutura para melhorar o acesso entre os municípios. O projeto do Trem Pé-Vermelho é um dos que serão fortalecidos a partir do G6. O trem vai conectar desde Paiçandu até Ibiporã, passando por Maringá e Londrina. Além de melhorar a mobilidade urbana, o projeto vai impulsionar a economia regional, com investimentos em geração de empregos e desenvolvimento social.





Tiago Amaral lembra que Londrina, como “capital” do Norte, concentra as grandes estruturas e demandas regionais. Por isso, precisa ter um papel de liderança e articulação com os demais municípios. “Vamos trabalhar unidos em favor de quem vive na nossa região. Eu tenho compromisso com a minha história política e com o Norte do Paraná”, assegura Tiago. (Com assessoria)