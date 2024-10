Prefeitura de Londrina espera aprovar cinco leis do Plano Diretor em apenas dois meses

A Lei do Parcelamento do Solo (PL 140/2023), complementar ao Plano Diretor, foi aprovada em primeiro turno na sessão desta terça-feira (29) da CML (Câmara Municipal de Londrina). Esse é o primeiro de cinco textos prioritários que o Executivo espera aprovar e sancionar até o final deste ano, pois estabelecem diretrizes estruturantes para o município. Em 2023, a Lei de Divisão Territorial foi aprovada pela Câmara.





O líder do governo no Legislativo, vereador Eduardo Tominaga (PP), cita à FOLHA, além do Parcelamento do Solo, as leis de Uso e Ocupação do Solo e do Sistema Viário e os códigos de Obras e Posturas como prioridades para este ano.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“É o que tem de estruturante. Eu entendo que o Legislativo atual está mais preparado do que os próximos legisladores que entrarão, pois eles vão ter que pegar as coisas desde o início, pegar do zero. Seria importante que a gente conseguisse realmente votar esses projetos”, ressalta o parlamentar, que aponta que há abertura para diálogo com a equipe de transição do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD).





“Se não estiver de acordo com as ações do plano de governo do próximo mandatário, ele vai ter que mandar projetos de lei para poder revisar. E a tramitação de PLs do Plano Diretor têm uma dinâmica muito diferente”, acrescenta.

Publicidade