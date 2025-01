Prefeitura de Londrina faz ação integrada no Calçadão com moradores de rua

A Prefeitura de Londrina promoveu uma ação integrada voltada à população em situação de rua nesta quarta-feira (15), no Calçadão, nas proximidades do Teatro Ouro Verde.





O prefeito Tiago Amaral esteve no local , às 6 horas, para acompanhar e auxiliar na ação, ao lado da secretária interina da Saúde, Rita Domansky, e a secretária municipal da Família e Desenvolvimento Social, Marisol Chiesa, e de diversos profissionais da Saúde, Assistência Social e da Guarda Municipal.

O objetivo da inciativa é oferecer condições para que estas pessoas possam sair das ruas e recuperar sua dignidade.





Amaral ressaltou que a integração entre as secretarias "é um momento histórico e fundamental" para as pessoas em situação de rua possam superar esta condição.

“Esse trabalho integrado tem o objetivo de dar oportunidade para as pessoas que estão nas ruas, sem perspectiva, nas drogas, no álcool, longe de suas famílias, vivendo uma vida destruída. O primeiro passo é essa abordagem, o carinho no acolhimento humano. Depois de feita a triagem, nós fazemos o encaminhamento de acordo com as necessidades da pessoa, por exemplo para os serviços de saúde e assistência social, àqueles que se dispõem a isso”, afirmou.





O prefeito disse que, durante a ação, ele foi abordado por dois homens em situação de rua que manifestaram o desejo superar esta condição. Os dois são de fora de Londrina, um deles é do Mato Grosso, e chegou na cidade na terça-feira (14), e o outro mora em uma cidade vizinha.





Ambos têm histórico profissional e qualificação, porém um chegou as ruas por conta de problemas com álcool e o outro com drogas.





