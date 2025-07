Prefeitura de Londrina muda estratégia para aprovar 'acúmulo salarial'

O PL (Projeto de Lei) 52/2025, que atualiza o Estatuto dos Servidores de Londrina, voltou à pauta da CML (Câmara Municipal de Londrina) nesta terça-feira (8) e deverá votado em regime de urgência na sessão de quinta-feira (10). O caminho para a aprovação do texto deve ser aberto com a supressão, por emenda do Executivo, do artigo 4º — que prevê o acúmulo salarial para servidores cedidos ao município.





Na justificativa da emenda, a administração afirma que “serão realizados novos estudos sobre a redação proposta no mencionado projeto de lei, visando maior adequação do texto legal”.

Desde que foi protocolado, em março, o projeto tem gerado polêmica. O artigo que deve ser retirado prevê que servidores municipais, estaduais e federais cedidos ao município possam receber uma gratificação de até 90% da função municipal, além do salário pago pelo ente de origem. A medida sempre foi defendida pelo Executivo, sob o argumento de que gera economia aos cofres públicos, já que o município não arca com o salário completo dos secretários, por exemplo, que recebem R$ 21,9 mil.





Ocorre que, mesmo antes da aprovação, a prática já vinha sendo adotada com ao menos dois secretários: Leonardo Carneiro (Gestão Pública/RH) e Vivian Feijó (Saúde), ambos servidores estaduais, estavam recebendo seus vencimentos do Estado e a gratificação municipal.





A proposta, encaminhada pela gestão Tiago Amaral (PSD), enfrentou forte rejeição tanto entre vereadores quanto em setores da sociedade civil. Entidades como o OGPL (Observatório de Gestão Pública de Londrina) se manifestaram reiteradas vezes pela rejeição do PL.

O MPPR (Ministério Público do Paraná) instaurou um inquérito civil para apurar os pagamentos e recomendou ao prefeito a suspensão dos repasses — o que foi acatado no mês passado. A orientação é de que os pagamentos só podem ocorrer mediante autorização expressa em lei municipal.





Articulação

A apresentação da emenda supressiva é uma estratégia do Executivo para desvincular o projeto da controvérsia e viabilizar, enfim, a atualização do Estatuto dos Servidores. No entanto, a discussão sobre o acúmulo salarial continuará: o prefeito deve encaminhar um novo projeto de lei para tratar exclusivamente do tema, movimento que não encontra restrição no Regimento Interno da Câmara.

O prefeito Tiago Amaral está reunido a portas fechadas com vereadores, na tarde desta terça-feira, para tentar alinhar a aprovação do novo projeto de lei do acúmulo salarial. Celulares foram proibidos durante o encontro, realizado em uma sala isolada no Legislativo. A principal dúvida segue sendo a quantidade de votos: são necessários 13, mas apenas 16 vereadores estão em atividade, já que Anne Moraes (PL), Michele Thomazinho (PL) e Jessicão (PP) estão licenciadas. Como o tema ainda enfrenta resistência na Câmara, não há garantia de que o texto avance.





A FOLHA apurou que o novo projeto deve trazer uma redação diferente, especialmente no que diz respeito ao ônus das cessões, que não deverá mais recair sobre o município. O percentual da gratificação também será discutido.

