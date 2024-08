Prefeituráveis de Londrina destacam elo com a cidade no horário eleitoral

O programa eleitoral gratuito na TV/rádio começou nesta sexta-feira (30) ainda com a incógnita de qual será seu impacto na disputa pela Prefeitura de Londrina. Os prefeituráveis têm intensificado, desde 15 de agosto, sua presença nas redes sociais, e há quem priorize a campanha na internet para conquistar os eleitores.





O primeiro a aparecer no bloco de 10 minutos - transmitido às 7h e 12h, nas rádios, e às 13h e 20h30, nas TVs - foi o Coronel Villa (PSDB), da Federação PSDB/Cidadania. Com apenas 27 segundos, a campanha priorizou o jingle do candidato, que vai para sua primeira disputa eleitoral.

Na sequência, Isabel Diniz (PT), da Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB), com 1 minuto e 35 segundos, aproveitou para reforçar seu vínculo com Londrina. A peça conta que ela nasceu na cidade - na Santa Casa - e sua família têm história nos distritos rurais. Destacar que Diniz é “Londrina raiz” tem sido o mote da candidatura.





O terceiro do bloco foi Tiago Amaral (PSD), da coligação “A Londrina que queremos (PSD/PL/PRD/Agir/Avante/União Brasil), que tem 3 minutos e 56 segundos. O foco foi destacar o passado de Londrina. Ele ainda destacou o registro de nascimento para dizer que nasceu na cidade. Também ressaltou a defesa “da vida, da liberdade e da propriedade”. Amaral citou o governador Ratinho Junior (PSD), que é seu cabo eleitoral, e suas “raízes profundas” na cidade.

Candidato do Republicanos, Diego Garcia tem 51 segundos. Ele citou seus valores de “ética, respeito e honestidade”, e pregou a união e dedicação para “transformar Londrina”.

Com 1 minuto e 18 segundos, a inserção da candidata Professora Maria Tereza (PP), da coligação “Pra Londrina seguir crescendo” (PP/Podemos), deu bastante espaço para o prefeito Marcelo Belinati (PP). Como tem sido frequente na campanha, eles ressaltaram a formação da candidata, que é advogada e professora, e os feitos da gestão Belinati nos últimos oito anos.





Já Tercilio Turini (MDB), que concorre pela coligação “Cuidar de Londrina” (MDB/PRTB/PSB), tem 1 minuto e 8 segundos e lembrou da sua história na cidade. Sua trajetória profissional e política em Londrina também foi ressaltada. “Passei minha vida cuidando de gente”, diz.





Último candidato no bloco, Barbosa Neto (PDT), da coligação “Quem manda é o povo” (PDT/Psol/Rede), aproveitou seus 41 segundos para lembrar da sua gestão na Prefeitura de Londrina, entre 2009 e 2012, e ressaltar que não é uma “aposta”.