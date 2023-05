Primeiro-ministro do Reino Unido promete recursos para fundo da Amazônia após reunião com Lula

"Além do futebol, temos muito em comum. Relações econômicas, fluxo comercial e as mudanças climáticas. Tenho prazer de anunciar nesta ocasião que vamos investir no Fundo Amazônia, e tudo isso é feito pelo seu trabalho e sua luta. É um prazer muito grande tê-lo aqui”, declarou o premiê britânico.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou sua visita a Londres nesta sexta-feira (5) e se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, na residência de Downing Street, um dia antes de participar da coroação do rei Charles Ill.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em Londres para participar da coroação do Rei Charles III do Reino Unido, que será realizada amanhã (6) na Abadia de Westminster.

Por sua vez, o petista afirmou que sua viagem ao país tem como objetivo "tentar restabelecer a normalidade na relação entre Brasil e Reino Unido". De acordo com ele, as relações são boas, mas "certamente" aquém do possível no que diz respeito ao comercial.





“O país ficou isolado por seis anos. Nós agora queremos retomar primeiro a discussão comercial, há possibilidades enormes de aumentar o fluxo”, acrescentou Lula, esperando uma retomada da relação e reforçando os compromissos ambientais.





Em uma publicação no Twitter, Lula comentou também sobre o encontro. "Em Londres, me encontrei com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Tivemos uma boa conversa sobre nossas relações comerciais, proteção do meio ambiente e a paz no mundo”, escreveu.