Programa eleitoral tem Lula com Alckmin, choro de Bolsonaro e Moro em SP

O primeiro programa eleitoral na televisão nas eleições deste ano teve destaque para o vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin, e apresentou um Jair Bolsonaro (PL) diferente do exposto nos discursos, nas entrevistas e nas redes sociais.





No programa exibido neste sábado (27), a campanha do presidente tentou mostrar um candidato sentimental. "Bolsonaro é direto, fala o que pensa e o que sente. E como sente", afirmou o locutor numa das passagens, que seguiu com um trecho de um discurso em que ele chora.

Em suas falas, os dois adversários concentraram atenções na economia. Lula lembrou da inflação e da fome no país. "A vida do povo vai melhorar", prometeu durante o programa de televisão.





Também neste sábado, na propaganda de rádio, o petista afirmou que a população voltará a "andar de avião" e "fazer um churrasquinho".

Já Bolsonaro citou a pandemia, a Guerra na Ucrânia e a seca como justificativas para os problemas na economia, durante sua fala no programa de televisão. Ele voltou a prometer a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023. O benefício começou a ser pago em agosto e vale até o final deste ano.





No rádio, o programa do presidente teve um locutor com sotaque do Nordeste. Na região, Lula conta com seu maior domínio, com 57% das intenções de voto ante 24% de Bolsonaro, segundo a pesquisa Datafolha.

