Proibição de veículos de tração animal em Londrina será debatida em audiência pública

O projeto de lei nº 90/2023, do vereador Deivid Wisley (Republicanos), que proíbe o uso de veículos de tração animal em Londrina, será apresentado e debatido com a população no dia 19 de fevereiro, a partir das 19h, em audiência pública coordenada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação da CML (Câmara Municipal de Londrina). A audiência será no auditório do campus Piza da Universidade Anhanguera/Unopar, na avenida Paris, 675.



O evento será transmitido pelo Youtube e Facebook da Câmara e os interessados poderão participar tanto de forma presencial quanto remota. Quem quiser participar de modo presencial pode fazer cadastro antecipadamente. O cadastro, no entanto, não garante reserva de lugar, visto que a ocupação do auditório, com cerca de 200 cadeiras, ocorrerá por ordem de chegada.



No dia da audiência, a CML publicará um link, junto com o vídeo de transmissão nas mídias sociais, para aqueles que desejarem fazer uso da palavra por vídeo, pelo aplicativo Zoom. A participação também poderá ocorrer por meio do envio de mensagem em texto ou áudio, pelo WhatsApp.





Entenda o projeto de lei



