Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
PROTEÇÃO À CRIANÇA

Projeto aumenta responsabilidade de empresas e familiares contra a adultização

Redação Bonde com Agência Brasil
22 ago 2025 às 16:02

Compartilhar notícia

Foto: Freepik
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Brant, avaliou que o Projeto de Lei 2.628/2022, aprovado pela Câmera de Deputados, que estabelece regras para proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais é um grande passo para luta contra a adultização.


Segundo ele, a proposta aumenta a capacidade de as famílias atuarem na proteção de seus filhos, junto ao Estado e as empresas de Midía Social. "Se todo mundo atuar junto, tenho certeza que nossas crianças e adolescentes vão ter um ambiente digital mais seguro", afirmou.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


De acordo com o Secretário o projeto aumenta a responsabilidade das plataformas, dos desenvolvedores de jogos, aplicativos e redes sociais. "[O projeto] faz com que essa responsabilidade de acompanhamento, de proteção de crianças e adolescentes seja compartilhada entre famílias, empresas e Estado", avaliou.


Um dos artigos do projeto de lei prevê que a fiscalização seja feita por uma autoridade nacional autônoma, ou seja, uma entidade da administração pública responsável por zelar, editar regulamentos e procedimentos e fiscalizar cumprimento da nova legislação.

Publicidade


Em entrevista à TV Brasil, João Brant informou que o país já conta com algumas entidades de acompanhamento e regulação, criadas por lei, conforme determina o projeto de lei, e que “podem suprir esse papel”, acrescentando que “ou a gente pode ter a adaptação de uma estrutura já existente para transformar e responder a essas competências”.


“Não precisamos criar nada do zero. A gente pode pegar e entender quais estruturas do Estado estão mais adequadas para fazer isso. Precisa ser na lógica da lei das agências. Elas precisam ter autonomia. Tenho certeza de que a gente vai encontrar o melhor caminho”, defende.

Publicidade


Para Brant, a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), por exemplo, pode “ganhar corpo, robustez e competências específicas” para se adequar ao que está previsto no projeto de lei.


“Há caminhos seguros para gente fazer com que isso não seja um governo escolhendo o que fica e o que não fica na internet. Não é esse o papel [do governo]. O papel é saber se as empresas estão fazendo o suficiente para proteger crianças e adolescentes”.

Publicidade


Questionado sobre o tempo necessário para que a definição de qual entidade da administração pública prevaleça, o secretário citou que é preciso aguardar que o projeto de lei termine sua tramitação no Congresso Nacional e seja sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.


Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


Adultização de crianças PL da adultização luiz inácio lula da silva Governo Lula Projeto de Lei Câmara dos Deputados
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas