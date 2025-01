Projeto de Lei da Prefeitura de Londrina repassa terreno de 10 mil m² para UTFPR

Um projeto de lei elaborado pela Prefeitura de Londrina quer doar um terreno de 10 mil metros quadrados para a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), cujo campus está localizado na avenida dos Pioneiros, na zona leste da cidade. De acordo com o PL, a área será utilizada para a implantação do Parque Científico e Tecnológico da universidade.





O texto n° 12/2025, que tramita na CML (Câmara Municipal de Londrina) e não tem prazo para ser votado, atende à demanda da instituição, que solicitou a doação do terreno que fica ao lado do campus. Atualmente, a UTFPR possui cerca de 2,4 mil alunos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A UTFPR-LD possui um ambiente de inovação fértil com um ecossistema que pode dar suporte para um complexo organizacional de caráter científico e tecnológico e pretende implantar no município um Parque Científico e Tecnológico composto por Centro de Inovações Tecnológica e Incubadora de Inovação Tecnológica”, diz a justificativa do PL.





A Prefeitura ressalta que o imóvel está desocupado e que, consultadas, as pastas de Saúde, de Assistência Social e de Educação não demonstraram interesse na área. Segundo a Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos, o terreno é avaliado em quase R$ 5 milhões.