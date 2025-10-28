Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Política

Projeto prevê a criação de quatro coordenadorias na Caapsml

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
28 out 2025 às 18:23

Compartilhar notícia

Emerson Dias_ncom
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Caapsml (Caixa de Assistência, Aposentadorias e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina) pretende ampliar sua estrutura interna com a criação de quatro coordenadorias. A FOLHA teve acesso ao processo interno que discute a proposta.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

A minuta do projeto de lei altera a Lei 8.834/2002, que define a estrutura organizacional da administração direta e indireta do município, e vem sendo discutida internamente desde janeiro. Atualmente, a matéria aguarda análise da Secretaria Municipal de Governo, que pode encaminhar o texto à CML (Câmara Municipal de Londrina).


Publicidade

Inicialmente, a proposta da autarquia previa a criação de duas coordenadorias, funções gratificadas que só podem ser exercidas por servidores de carreira. Uma seria voltada à gestão de pessoas e folha de pagamento, e a outra à gestão de cadastro previdenciário. Em abril, o Conselho Administrativo rejeitou a proposta por maioria de votos, alegando que havia “muitas gratificações para uma quantidade limitada de servidores” e que a alteração “não condizia com a realidade do município”.


No mês seguinte, uma nova versão foi apresentada, agora com quatro coordenadorias. Um parecer encaminhado ao Conselho pontua que a criação das funções gratificadas "corresponde às necessidades atuais da Caapsml, mormente em melhor distribuir os serviços, segregar funções de controle e remunerar os servidores devidamente pelo encargo, visando ainda, é claro, ter uma equipe maior futuramente".

Publicidade

A proposta prevê que as quatro coordenadorias fiquem divididas entre a Diretoria de Benefícios Previdenciários e a Diretoria Administrativo-Financeira Previdenciária.


Evitar terceirizadas

Publicidade


A unidade voltada ao cadastro previdenciário deve atender cerca de 5 mil aposentados e pensionistas que realizam a prova de vida todos os anos, além de 15 mil servidores ativos que passarão por recadastramento nos próximos anos. A autarquia defende que a criação de uma estrutura para esses serviços evita a dependência de contratação de empresas terceirizadas para a execução das tarefas, “gerando uma economicidade para este Regime Próprio de Previdência, ou seja, para o próprio município de Londrina e ao Fundo Previdenciário”. Cita, também, que não há “gastos excessivos” e que a medida evita o “aumento do percentual da taxa administrativa”.


Publicidade

As outras três coordenadorias, ligadas à área administrativa, devem contribuir para a reestruturação da diretoria, que concentra atividades como folha de pagamento, gestão contratual, manutenção predial e análise de isenções de imposto de renda e contribuição previdenciária.


De acordo com a tabela de valores apresentada pela autarquia, cada coordenadoria custará R$ 1.492,46 por mês, totalizando R$ 5.969,85 mensais para os quatro cargos. O impacto anual é estimado em pouco mais de R$ 71 mil. O argumento é que a medida seria mais econômica do que o pagamento de eventuais horas extras.


Após nova análise, o Conselho Administrativo aprovou a minuta em 30 de junho, revertendo o indeferimento anterior. O projeto foi encaminhado à Secretaria Municipal de Governo, que poderá enviá-lo à Câmara. Caso seja aprovado, a estrutura da Caapsml passará a contar com três assessorias, duas diretorias, seis gerências e quatro coordenadorias.

Cadastre-se em nossa newsletter


politica Caapsml Projeto de Lei gestão Câmara Municipal de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas