PSOL decide apoiar candidatura de Barbosa Neto em Londrina

Após realizar plenárias com os pré-candidatos Homero Barbosa Neto (PDT) e Isabel Diniz (PT), o diretório municipal do PSOL optou por coligar com o pedetista. O partido deve indicar o vice na chapa majoritária - a decisão virá na convenção do partido, marcada para o próximo sábado (3).







Em nota encaminhada à imprensa, o PSOL afirma que buscou dialogar “com as forças democráticas e populares” da cidade no último ano. O intuito era a construção de uma candidatura “que unificasse os setores da cidade contra o avanço da extrema-direita”, mas isso não aconteceu, com PDT e PT lançando pré-candidaturas próprias.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Como sinalização de unidade, optamos em não lançar candidatura à prefeitura e trabalhar para unidade do campo. Infelizmente, não conseguimos a unidade do campo e, prestes a fechar as convenções eleitorais, encontramos com duas candidaturas ainda do nosso campo”, aponta a legenda, se referindo a Barbosa e Diniz.





A definição do PSOL de apoiar a candidatura do PDT veio na noite de segunda-feira (29), em encontro com filiados e pré-candidatos psolistas à CML (Câmara Municipal de Londrina). A sigla espera conquistar ao menos uma cadeira no Legislativo.





“Por fim, conclamamos as forças democráticas, populares e progressistas da cidade de Londrina a se somarem conosco nesta candidatura, que é a única alternativa para derrotar as candidaturas de extrema-direita e direita de Londrina”, completa a legenda.