Quem tiver uma gota de sangue nordestino não deve votar em Bolsonaro, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu nesta quinta-feira (6) à declaração do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os nordestinos. "Quem tiver uma gota de sangue nordestino não deve votar neste negacionista."





Nesta quarta (5), Bolsonaro citou o analfabetismo no Nordeste para tentar explicar a derrota sofrida pelo ex-presidente na região.

"Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores na região", disse.





"Esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo", afirmou em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Lula participou de caminhada em São Bernardo do Campo, São Paulo, seu berço político, na manhã desta quinta. Ele estava acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), do candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad, e do líder sem-teto Guilherme Boulos (PSOL), eleito deputado federal no domingo (2).





A caminhada começou ao meio-dia, em frente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e seguiu até a praça da Matriz, onde Lula discursou. O percurso durou cerca de uma hora.

Apoiadores do petista começaram a se concentrar no local a partir das 9h. Lula acompanhou o trajeto em cima de uma caminhonete sem proteção no teto e nas laterais. Um cordão de militantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e do sindicato cercou o carro ao longo do caminho.





Ao longo da campanha, a segurança do candidato petista foi motivo de preocupação. Não houve tumultos nem confrontos ao longo do trajeto. A caminhada foi embalada por jingles da campanha.





Lula acenou e cumprimentou apoiadores. Em um certo momento, ele posou com as bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo. Um menino de cadeira de rodas foi levantado por apoiadores de Lula para cumprimentar o ex-presidente.