Rafael Cita e Édina Kummel e tomam posse em Arapongas, vereadores também

O prefeito eleito de Arapongas, Rafael Cita (PSD), a vice-prefeita eleita, Édina Kümmel (PP), e os vereadores eleitos tomaram posse nesta quarta-feira (1º), em cerimônia no Cine Teatro Mauá. Este será o primeiro mandato de Cita à frente do Executivo, sucedendo Sérgio Onofre, prefeito por dois mandatos.





Rafael Cita e Édina Kummel disputaram as eleições por uma coligação formada por 11 partidos: PSD, PP, União Brasil, PSB, Republicanos, PDT, PSDB, Cidadania PRD, Novo e DC. Denominada “Pra Frente Arapongas”, a coligação também lançou 160 candidatos a vereador. Rafael e Édina Kümmel venceram a eleição com 30.557 votos (52,60%), elegendo também 11 dos 15 vereadores que compõem a Câmara Municipal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Estamos saindo de cabeça erguida. Em oito anos, executamos mais do que planejávamos. Além disso, fizemos algo histórico, sendo primeiro prefeito reeleito em Arapongas a fazer um sucessor. A cidade foi entregue em boas mãos”, disse Onofre.





Cita se mostrou entusiasmado para a nova jornada de assumir a gestão de umas das principais cidades da região. “A eleição acabou. É momento de dialogarmos e construirmos soluções e serviços conjuntos. Sou o prefeito daqueles que votaram e não votaram em mim. Assumo este posto de alta responsabilidade, mas também com imensa alegria. O cargo de prefeito não é sobre poder, mas sim sobre servir”, disse.





A vice-prefeita, Édina Kummel, primeira mulher a assumir o cargo em Arapongas, também considerou o momento especial para a história de Arapongas. “Me sinto honrada e grata a cada um que acreditou nas nossas propostas. Vamos honrar a todos e todas da nossa cidade”, declarou.





O mesmo ato marcou a Sessão Especial da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Arapongas, com a eleição da mesa Executiva, com formação das chapas e votação. Com resultado de 11 votos para os parlamentares de situação e 4 para a oposição, a chapa “União e Transparência”, que tem o atual presidente, Márcio Nicke (PSB), na cabeça, saiu vencedora. Sebastião Ferreira da Silva (PSD), o Cecéu, é o vice; Marcelo Junio de Souza (PP), o Professor Marcelo, o primeiro secretário; e Rosemary Soares Gomes Farias (PDT) a segunda secretária.