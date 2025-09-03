Ratinho Jr. vem a Londrina nesta quinta e deve anunciar obras para a região

O governador do Paraná, Ratinho Junior, estará no Norte do Estado nesta quinta-feira (4) para cumprir agenda oficial. Ele chega a Londrina no início da manhã para participar da abertura do 6º Fórum do Agronegócio, no Parque Ney Braga Eventos, e às 11h30 segue para Tamarana para inaugurar oficialmente a duplicação do trecho de 27 quilômetros da PR-445, entre Mauá da Serra e o distrito de Lerroville.





No penúltimo ano de seu segundo mandato e apontado como um dos candidatos da oposição para disputar a corrida presidencial em 2026, Ratinho Junior também deverá anunciar o andamento de outras obras em benefício da população da Região Norte.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Uma delas é a continuidade da duplicação da PR-445, entre Lerroville e Irerê, com extensão de 24 quilômetros. A licença ambiental acaba de ser liberada e o governador irá assinar a ordem de serviço para a conclusão do último trecho.





A obra será executada pela Caminhos do Paraná, após acordo de liquidação contratual do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) em relação ao Anel de Integração. O investimento será de R$ 470 milhões e o projeto prevê a construção de oito pontes, interseções em nível para facilitar o acesso ao distrito de Guaravera e ao patrimônio de Taquaruna e seis retornos em nível.

Publicidade





O pacote de melhorias na rodovia ainda inclui a construção de um viaduto no acesso a Lerroville, que deve ser concluído ainda em 2025.





PAVIMENTAÇÃO NA ZONA NORTE

Publicidade





Durante sua passagem por Londrina, nesta quinta-feira, Ratinho Junior também assina a liberação de R$ 28 milhões para as obras de pavimentação da avenida Saul Elkind e da rua Joni Belai Aguiar (zona norte).



Os recursos para as melhorias na infraestrutura das vias sairão da Secretaria das Cidades, a fundo perdido. O objetivo é facilitar o deslocamento na região da Cidade Industrial de Londrina.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.