Ratinho Junior faz primeira visita à região de Londrina após reeleição

O governador Ratinho Junior (PSD) estará em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) nesta quinta-feira (20), às 17 horas, quando deverá visitar as novas instalações do Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, recém-inaugurado na região sul da cidade. Esta será a primeira visita do governador ao Norte do Paraná após ele ter sido reeleito no início de outubro. A informação foi dada pelo prefeito Sérgio Onofre (PSC).





“O governador Ratinho Jr. vai cumprir agenda em Arapongas. Ele fez questão de conhecer o nosso novo colégio da região sul, obra que conseguimos graças ao apoio do governo estadual”, disse. O ato contará com a presença de demais autoridades, lideranças e representantes do NRE (Núcleo Regional de Educação). O Colégio foi inaugurado no dia 16 de setembro, porém, por ser período eleitoral (Ratinho foi reeleito no primeiro turno), o governador não teve como participar do evento.

"Para nós a visita do governador é muito importante. Faz 30 anos que toda a comunidade estava esperando essa escola, que terá capacidade para 750 alunos", ressaltou.







