Ratinho mantém aprovação acima de 80% entre os paranaenses, aponta pesquisa

O governador Ratinho Junior (PSD) mantém avaliação alta no Paraná. De acordo com a nova sondagem da Paraná Pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (26), ele tem 80,5% de aprovação, mantendo esse patamar positivo desde o início da série histórica de pesquisas, em 2022.





Os maiores percentuais de aprovação de Ratinho Junior ficam no público masculino (84%), entre adultos (35 a 44 anos) e idosos (60 anos ou mais), na casa de 84,6% e 81,1%, respectivamente, e com a população que tem ensino médio completo (82%). O governador do Paraná tem índice superior a 73% em todos os recortes populacionais analisados.





O levantamento da Paraná Pesquisas ouviu 1.550 eleitores em 58 municípios do Paraná, entre os dias 17 e 21 de maio de 2025. A margem de erro é 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais, com grau de confiança de 95%.

O levantamento da Paraná Pesquisas ouviu 1.550 eleitores em 58 municípios do Paraná, entre os dias 17 e 21 de maio de 2025. A margem de erro é 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais, com grau de confiança de 95%.