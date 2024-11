Alckmin diz que redução da escala 6x1 é uma tendência mundial

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse nesta terça-feira (12) que o governo ainda não discutiu a redução da escala 6x1, apesar de o tema "ser uma tendência no mundo inteiro".





Questionado se a proposta de redução preocupa o empresariado e as indústrias, o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços respondeu que "esse é um debate que cabe à sociedade e ao Parlamento" e que ainda não foi discutido pelo governo Lula. As declarações foram dadas durante entrevista na COP 29 em Baku, no Azerbaijão.





Alckmin disse que a redução "é uma tendência à medida que a tecnologia avança e você pode fazer mais com menos pessoas". Ele não afirmou se a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) terá apoio do governo.