Reforma da Câmara Municipal de Londrina deverá ser entregue somente em 2025

A reforma da sede da CML (Câmara Municipal de Londrina), localizada na rua Governador Parigot de Souza, no Centro Cívico, será entregue apenas em 2025. A empresa responsável pela obra solicitou um aditivo de prazo de 90 dias para a Prefeitura de Londrina, que irá analisar o pedido. A obra foi orçada inicialmente em R$ 15,3 milhões, mas, após aditivos no contrato, o valor subiu para R$ 15,4 milhões. O intuito era entregar a nova sede em dezembro, no aniversário da cidade, mas a reforma ainda está em 89,5%.





De acordo com o ofício encaminhado pela Regional Planejamento e Construções Civis, a reforma começou cerca de 40 dias após o início da assinatura da ordem de serviço, no dia 14 de setembro de 2023, “devido ao atraso na desocupação do prédio”.

Também foi citada como justificativa a solicitação da CML para serviços adicionais dentro do contrato e a necessidade de a Câmara definir itens referentes à comunicação visual.





O aditivo foi recepcionado pela Secretaria Municipal de Gestão Pública no dia 27 de novembro e encaminhado à pasta de Obras no dia seguinte. Até o momento, não há uma definição de quanto tempo de prorrogação será concedido.

Procurada, a Prefeitura de Londrina não se manifestou até o fechamento deste texto. A Diretoria de Comunicação e Mídias da CML informou que vai se manifestar oficialmente na sexta-feira (6).





A previsão é que a posse do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD) e dos 19 vereadores ocorra no prédio oficial, mas ainda não há definição sobre isso. A saída do Legislativo da sede provisória, no Jardim Piza (zona sul), também não tem data.

Além da entrega do prédio, haverá a instalação de um novo mobiliário para as salas, um novo sistema de áudio e vídeo no plenário e transferência do data center, todos em licitação, e configuração das redes de internet e telefonia.





SEDE PROVISÓRIA

Desde o ano passado, o Legislativo de Londrina está provisoriamente em um imóvel da Anhanguera/Unopar, no Jardim Piza, ao custo de R$ 65 mil por mês.





De acordo com a assessoria da CML, o contrato de aluguel vale por 18 meses a partir do recebimento do espaço, que ocorreu no dia 17 de novembro de 2023; ou seja, a validade é até 17 de maio de 2025.





DETALHES





O projeto de reforma não traz ampliação do espaço da CML, que manterá os atuais 19 gabinetes, e mantém as características arquitetônicas do prédio, que foi inaugurado em 25 de junho de 1977. Em 1998, houve uma reforma parcial, quando a Sala de Sessões foi adequada às exigências de acessibilidade.