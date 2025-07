Renato Freitas vem a Londrina reforçar apoio a Zeca Dirceu para presidência do PT-PR

O deputado estadual Renato Freitas (PT) desembarca em Londrina nesta quarta-feira (23), para acompanhar o deputado federal Zeca Dirceu (PT) em atividades na cidade. Na última semana, Freitas declarou em suas redes sociais o seu apoio para a candidatura de Zeca para a presidência do partido no estado. A eleição será no próximo domingo, dia 27.



No vídeo, o deputado estadual fala sobre sua frustração com as ações da atual direção do PT no Paraná. Segundo ele, sua filiação em 2017, ocorreu por acreditar que seria o único partido preparado para enfrentar o facismo, no entando na prática, aqui no estado, o PT tem tomado decisões importantes sem consultar a base.



"Eu me frustrei quando vi que figuras importantes aqui do estado defenderam o segundo turno com Bolsonaro; quando o partido não nos defendeu no epsisódio da igreja dos pretos em Curitiba e também me decepcionei com a postura dos demais pares que não assinam comigo projetos importantes que denunciam a corrupção na assembleia. Por isso, resolvi apoiar o Zeca, primeiramente porque ele nos procurou e por sua proposta de estar com a gente pro que der e vier", declarou Freitas.



O deputado Zeca Dirceu agradeceu e destacou a importância do apoio de Freitas. " O engajamento do Renato nesta reta final da campanha demonstra que ele, assim como a maioria da militância do partido no estado, sabe da importância de renovar e mudar a direção do PT-PR, aproximar e consultar as bases nas principais decisões do nosso partido", disse Zeca Dirceu.



O Partido dos Trabalhadores é o único que realiza o Processo de Eleição Diretas (PED). Pelo voto da militância do PT, Zeca Dirceu ficou em primeiro lugar com quase 8 mil votos no primeiro turno e vai para o segundo em busca de mudança e renovação.



Programação:

Quarta-feira, 23 de julho

Horário - 19 horas

Local: Mi Casa Barbearia - Rua Paraíba 191 - Centro de Londrina







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: