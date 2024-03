Republicanos e PL têm mudanças na Câmara de Vereadores de Londrina

As bancadas da CML (Câmara Municipal de Londrina) estão se reorganizando em meio à janela partidária, que começou no dia 7 de março e segue até 5 de abril. Esse é o período em que vereadores e vereadoras podem trocar de agremiação sem perder o mandato, de olho nas eleições municipais de outubro.





Como já noticiou a FOLHA, Santão trocou o Podemos pelo PL e Chavão deixou o PRD para se filiar ao Republicanos. Agora, esses partidos voltam a se movimentar no tabuleiro político.

O vereador Ailton Nantes confirmou à FOLHA sua ida ao PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele era membro do PP e renunciou na semana passada à vice-liderança do partido na Câmara. “Chegando ao final de segundo mandato com pautas voltadas para a família, proteção e saúde da mulher, crianças e adolescentes, ao desenvolvimento econômico, agronegócio e outras, penso que a linha de atuação do PL é a que mais tem afinidade com minhas ações parlamentares”, disse.





Quem também vai mudar de partido é Lu Oliveira, que está deixando o PL para se filiar ao Republicanos. À FOLHA, ela conta que o convite partiu do deputado federal Diego Garcia (Republicanos), que tem apoiado seus projetos desde 2021.







