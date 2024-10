Rolândia (região metropolitana de Londrina) reelegeu Aílton Maistro (PL) para a legislatura 2025-2028. Com 89,86% das seções totalizadas às 18h33, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) considera a eleição matematicamente definida. Ele permanece no cargo com 79,25% (24.303) dos votos válidos.





Alex Santana (MDB) teve 17,60% (5.397 votos) e Márcio Vinícius (Podemos), 965 votos (3,15%).

A matéria está em atualização.