Secretária da Assistência Social de Londrina fala em ‘inconsistências financeiras’ no Bom Samaritano

A secretária municipal de Assistência Social, Marisol Chiesa, afirmou aos vereadores de Londrina que “inconsistências financeiras” contribuíram para o encerramento das atividades da Casa do Bom Samaritano, instituição sem fins lucrativos que, há mais de 40 anos, atendia idosos, homens com necessidades especiais e pessoas em situação de rua.





Segundo a entidade, os convênios com as secretarias municipais de Assistência Social, do Idoso e de Educação foram encerrados por falta de recursos para atender às demandas. A primeira comunicação sobre a possibilidade de fechamento ocorreu em 12 de agosto, e a decisão definitiva foi informada no dia 28 do mesmo mês.





Marisol compareceu à CML (Câmara Municipal de Londrina), nesta quinta-feira (25), após o plenário aprovar sua convocação, no último dia 16. Uma das principais dúvidas era quais providências a Prefeitura adotaria para garantir a realocação dos acolhidos. A instituição atendia 50 adultos e 25 idosos.

De acordo com a secretária, foram realizadas reuniões com a diretoria da Casa do Bom Samaritano para “entender e esgotar as possibilidades”. Caberia à instituição apresentar um novo plano de trabalho que justificasse por que os valores recebidos não eram suficientes, mas isso não teria ocorrido. “Tudo que tínhamos, a nível de Prefeitura, foi tentado”, afirmou Marisol. “As secretarias municipais de Assistência Social e do Idoso sempre pagaram em dia.”





O município identificou problemas de gestão financeira na instituição, o que, segundo Marisol, teria contribuído para o encerramento das atividades. “Existem inconsistências financeiras que estão sendo acompanhadas pelo Ministério Público”, declarou.

O plano de ação apresentado pela secretária aponta que oito adultos em alta vulnerabilidade foram encaminhados para uma República Assistida; outros oito, com autonomia relativa, para o SOS e para o Renascer; cinco, com vida independente, para reinserção social; e oito tiveram passagens concedidas para retorno às famílias. Entre os idosos, três foram levados para uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos). No total, 21 pessoas ainda permanecem na Casa do Bom Samaritano: cinco aguardam um termo aditivo para serem recebidos em uma ILPI e outros 16 dependem de tratativas da Prefeitura para novas parcerias.







Procurada pela FOLHA, a direção da instituição negou a existência de inconsistências financeiras. “A Casa do Bom Samaritano, assim como várias entidades, já vinha passando por problemas financeiros há muito tempo.” Afirmou ainda que suas contas foram aprovadas pela Prefeitura de Londrina “e por todos os órgãos de controle financeiro até o mês de setembro de 2025” e que houve transparência com o município sobre as dificuldades enfrentadas.

COMISSÃO





O encerramento das atividades da Casa do Bom Samaritano motivou a criação de uma CE (Comissão Especial) para acompanhar as instituições de assistência social e de acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade de Londrina. A vereadora Paula Vicente (PT) vai presidir os trabalhos, que terão duração de 120 dias.





