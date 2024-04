Secretário da Fazenda vai deixar Prefeitura de Londrina e focar em projeto da federação PSDB-Cidadania

O secretário municipal da Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, está deixando o cargo para se dedicar à construção do plano de governo da federação PSDB-Cidadania, que tem o coronel Nelson Villa (PSDB) como pré-candidato à Prefeitura de Londrina.







Em entrevista à FOLHA, Perez conta que se filiou recentemente ao Cidadania e já comunicou o prefeito Marcelo Belinati (PP) que vai deixar a pasta. Ele diz estar à disposição da legenda para uma eventual candidatura.

“Mas, a ideia agora é a construção de um plano de governo, de um projeto para a cidade, para os próximos anos, para esta coligação”, avaliando que pode contribuir para essas propostas.





A tendência é que Perez fique à frente da Fazenda até o fim deste mês e que um servidor técnico da própria secretaria seja nomeado para o cargo. Esse cenário ainda será discutido com Belinati na próxima semana.

“Estamos deixando a prefeitura cumprindo rigorosamente toda a legislação, com recursos em caixa, e daqui para frente vou me dedicar a esse projeto”, acrescenta.





A saída do secretário será dentro do prazo legal de afastamento para candidaturas a prefeito e vice-prefeito, que deve ser de quatro meses antes do primeiro turno, marcado para 6 de outubro. Na disputa para vereador, o prazo é de seis meses.





Já foram exonerados Reginaldo César Choucino, de Agricultura e Abastecimento; Ronaldo Siena, do Ambiente; Bernardo Pellegrini, de Cultura; Péricles José Menezes Deliberador, da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e Marcelo Oguido, da FEL (Fundação de Esportes de Londrina). Ou seja, Perez é o sexto nome a deixar a administração Belinati em meio à corrida eleitoral.





