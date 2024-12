Sede da Câmara de Londrina será entregue dia 10 e vai receber posse, diz presidente

A reforma da sede da CML (Câmara Municipal de Londrina), localizada na rua Parigot de Souza, no Centro Cívico, será entregue na próxima terça-feira (10), quando serão comemorados os 90 anos de Londrina. Essa é a projeção feita pelo presidente do Legislativo, vereador Emanoel Gomes (Republicanos), que ressaltou que faltam poucos detalhes da obra, que está 97% concluída, conforme a última vistoria feita.





Gomes concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (6) e disse que a posse da próxima legislatura e do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD), marcada para 1° de janeiro de 2025, também ocorrerá na sede oficial.

A empresa responsável pela obra solicitou recentemente um aditivo de 90 dias, que está sendo avaliado pela Secretaria de Obras da Prefeitura.





“Esse aditivo de prazo é importante porque, logo após a conclusão da obra, vamos começar essa transição do Legislativo, que está alocado aqui no Jardim Piza, para o nosso prédio oficial”, diz Gomes, pontuando que, caso seja necessária alguma readequação durante o período de mudança, o contrato ainda estará em vigência.

Ao longo da reforma foram necessários aditivos contratuais para atender a ajustes técnicos e novas exigências de segurança, como a adequação de uma escada para acesso à cobertura do prédio e a colocação de uma guia de proteção.





Desde o ano passado, a CML está provisoriamente em um imóvel da Anhanguera/Unopar, no Jardim Piza, com aluguel de R$ 65 mil por mês. O presidente acredita que a primeira sessão de 2025, no dia 4 de fevereiro, já seja no Centro Cívico.

“Temos o recesso em janeiro e vamos fazer a transição nesse período. Assim que for feita a transição, vamos entregar [o imóvel no Piza]. Vai se concluir entre janeiro e fevereiro”, pontua Gomes.





A ordem de serviço da reforma foi assinada em setembro de 2023, mas a mudança para a sede provisória acabou atrasando o início da obra - que foi um dos argumentados apresentados pela empresa para o aditivo de prazo. O valor atualizado é de R$ 15.744.165,42.





