'Segundo turno é importante para que exista uma discussão', afirma Belinati

O prefeito de Londrina Marcelo Belinati (PP) chegou para votar às 8h no Colégio Universitário, na zona sul da cidade. Em coletiva, ele afirmou ser necessário um segundo turno para garantir o debate de ideias e propostas para Londrina.





Para o prefeito, a campanha até agora foi "superficial" e "desigual". "Um candidato tinha todo o tempo de televisão, todos os partidos, todos os recursos, o sistema todo apoiando um determinado candidato", apontou.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Belinati também criticou a grande quantidade de políticos de Curitiba que vieram "pedir votos" para um candidato a prefeito. Por isso, segundo ele, o segundo turno é importante para que exista uma discussão e para que a população compare os currículos e o histórico dos prefeituráveis.





MISSÃO CUMPRIDA

Publicidade





Ele garante que a a "missão foi cumprida" sobre os quase oito anos em quem ocupou o cargo de prefeito, sendo que Londrina foi uma cidade que se transformou para melhor em todas as áreas e com uma prefeitura transparente e com as contas em equilíbrio. "Para mim é gratificante ter honrado a confiança que a população me depositou, sendo o primeiro prefeito da história de Londrina eleito em primeiro turno", agradece.





Questionado sobre as expectativas para a próxima gestão, Belinati reforçou que quer que a cidade continue nesse caminho. "Londrina não pode regredir, não pode voltar atrás", pontua. Apesar de afirmar que muito foi feito em sua gestão, ele complementa que ainda há muito mais a fazer nos próximos anos.





A partir de 1° de janeiro, Belinati vai voltar para a medicina.