Selo ‘Empresa Amiga dos Animais’ será votado pelos vereadores nesta terça-feira

Os vereadores de Londrina votam, na sessão desta terça-feira (13), o projeto de lei que cria o selo “Empresa Amiga dos Animais” em Londrina.





O objetivo é reconhecer empresas que demonstrem responsabilidade socioambiental ao colaborar com a causa animal da cidade, “a fim de estimular a adoção de animais domésticos resgatados em situação de risco na cidade, bem como de promover o bem-estar animal”.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A matéria é assinada pela vereadora Daniele Ziober (PP). Os critérios para recebimento do selo incluem a ausência de condenações por danos ambientais e de patrocínio a eventos que causem sofrimento aos animais.





A doação anual de mil quilos de ração ao Banco de Ração de Londrina e de medicamentos veterinários, a promoção de práticas de proteção à fauna e o apoio ou a realização de eventos de adoção de animais são algumas das ações que garantem a certificação.



Publicidade





Através da Emenda 1, a autora especificou que caberá à CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) a análise do cumprimento das exigências.





“O intuito deste projeto é estabelecer cooperação entre a sociedade civil, as empresas de modo geral (indústria, comércio e serviços) e o município de Londrina relativamente à causa animal, no intuito de suprir a demanda alimentar, por meio do Banco Ração, bem como por meio da promoção de ações que visem o bem-estar aos animais na cidade de Londrina”, diz a justificativa.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: