Sérgio Guariente vai coordenar transição do governo na Prefeitura de Londrina

O engenheiro civil Gerson Guariente Junior será o coordenador da equipe de transição de governo em Londrina. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (4) pelo prefeito eleito Tiago Amaral (PSD), a primeira movimentação após a reunião que ele teve com o prefeito Marcelo Belinati (PP) na semana passada.





Guariente é formado pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), vice-presidente do Sinduscon Paraná Norte (Sindicato da Indústria da Construção Civil) e diretor de Relações Institucionais da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), onde também integra o Núcleo Novo Centro, que trabalha na revitalização do Centro da cidade.

À FOLHA, ele afirma que a intenção é “fazer uma avaliação boa” da situação atual da Prefeitura de Londrina e das informações disponíveis, e entender como isso será encaixado no plano de governo do prefeito eleito. “Isso com a intenção de dar uma boa velocidade nos trabalhos a partir de 1° de janeiro”, destaca Guariente.





Em nota à imprensa, Tiago ressalta que o coordenador é um representante da sociedade civil organizada e tem perfil “técnico e proativo”.

