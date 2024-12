Sessão na Câmara de Londrina para votar Código de Posturas ultrapassa 11 horas

Em mais uma sessão extraordinária que ultrapassou 11 horas de duração, a CML (Câmara Municipal de Londrina) teve suas galerias lotadas por carroceiros, moradores do entorno da rua Paranaguá e representantes dos bares da cidade. O Código de Posturas (PL 235/2023) foi discutido em segundo turno nesta quarta-feira (18), mas até o fechamento desta edição não havia sido deliberado pelo plenário.





O projeto tem como pontos mais polêmicos o funcionamento de bares com entretenimento e a proibição da utilização e a permanência de animais de médio e grande portes no perímetro urbano. O entendimento de representantes dos carroceiros é que, na prática, a medida acaba extinguindo a tração animal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No total, foram apresentadas 24 emendas ao Código de Posturas, sendo que seis já haviam sido aprovadas durante a primeira discussão. A análise das propostas de alteração, que foram chegando a conta-gotas no Legislativo, atrasou a análise das mudanças, que dependiam de pareceres da Comissão de Justiça - mesmo no caso de parecer contrário, os textos são votados, já que o PL 235/2023 tramita em urgência.





Sobre o tema dos animais, foram propostas três emendas: uma do Executivo, que retira os artigos que determinam as restrições; uma dos vereadores Chavão (Republicanos) e Lenir de Assis (PT), que permitem na área urbana animais de médio e grande portes utilizados para estudos acadêmicos, de pesquisa e para tratamentos terapêuticos, assim como cavalgadas, além de estabelecerem seis meses para a regularização do tema pelo Executivo.

Publicidade





Já uma emenda do líder do governo, vereador Eduardo Tominaga (PP), exclui da proibição “exposições, leilões, prática de esportes, e eventos ou similares, a serem regulamentados por ato normativo”.





O presidente da Associação dos Carroceiros de Londrina, Giuliano Custódio de Oliveira, questionou a demora para votar o projeto de lei. Os trabalhadores chegaram por volta das 9h na sede provisória do Legislativo, no Jardim Piza.

Publicidade





“Estamos aqui com família, com crianças, e eu acho que eles querem dar ‘canseira’ na gente, achando que vamos desistir do nosso objetivo, que é defender a nossa classe”, disse Oliveira em entrevista por volta das 20h.





Publicidade

BARES E RESTAURANTES





Como já havia adiantado à FOLHA, o vereador Matheus Thum (PP) apresentou emenda para retirar a proibição de novos bares na rua Paranaguá e criar a modalidade de “entretenimento limitado”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: