Silvio Barros é eleito prefeito com 65,57% dos votos em Maringá

Maringá, terceiro município mais populoso do Paraná, elegeu em primeiro turno o candidato Silvio Barros (PP) com 65,57% dos votos. As urnas foram 100% apuradas por volta das 18h45 deste domingo (6).





O político que já foi prefeito de Maringá por dois mandatos entre 2005 e 2012, assumirá agora o Executivo municipal para sua terceira gestão. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) também anunciou que o adversário mais próximo, Edson Scabora (PSD), ficou com 21,89% dos votos.







Barros é casado, tem 67 anos, e é formado em Engenharia Civil. Também cursou especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e ocupou a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano em 2018. Sandra Jacovós (PL) é a candidata a vice-prefeita.