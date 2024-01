Sindicato reforça necessidade do concurso público da Prefeitura de Londrina

O Sindserv-LD (Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina) apresentou, em reunião no começo de janeiro, uma pauta com 21 reivindicações do funcionalismo londrinense.





Entre as demandas, explica o presidente da entidade, Fábio Molin, está a realização do concurso público da Prefeitura, que foi anunciado este mês e terá vagas para mais de 60 cargos na administração municipal. A previsão é que o edital seja publicado ainda durante o primeiro bimestre.





Segundo Molin, o teste seletivo que emprega cerca de mil pessoas em Londrina vai vencer em março e o sindicato teme que os serviços públicos sejam prejudicados. Hoje, são aproximadamente nove mil efetivos. Como este é um ano eleitoral, há pressa para que o concurso seja homologado até, no máximo, 30 de junho.

Essa etapa precisa ocorrer até três meses antes do pleito para que os servidores possam ser contratados.







“Vamos ter mais de mil pessoas que hoje estão trabalhando no processo seletivo e vão sair do quadro, vão parar de atender à população, e nós não temos um concurso público estartado pela administração. Foi prometido, foi dada entrevista, inclusive, falando que teria um concurso público, mas até agora nada foi realmente efetivado”, diz o presidente, que teme a sobrecarga dos servidores municipais.

CAAPSML





A tendência, continua Molin, é que a contratação de servidores também ajude a fortalecer a Caapsml (Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina), já que os efetivos contribuem para a previdência municipal.

Outro ponto central da reivindicação dos servidores é a recomposição da inflação de 2023, que deve girar entre 3,5% e 4%. A data-base é fevereiro.





“Alguns pontos são perenes, eles ficam o ano todo sendo discutidos, mas alguns são mais urgentes, como a recomposição da inflação e a questão do concurso para recompor os quadros da Prefeitura”, continua.





