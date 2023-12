STF dá 48 horas para Meta apresentar vídeo publicado por Bolsonaro após os atos golpistas de 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Trbunal de Justiça), deu o prazo de 48 horas para o Facebook enviar à corte o vídeo postado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após os atos golpistas de 8 de janeiro.





Segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), Bolsonaro teria feito incitação pública ao crime ao publicar um vídeo nas redes sociais, no dia 10 de janeiro, que tinha como tema o questionamento da regularidade das eleições de 2022.

A decisão de Alexandre de Moraes foi motivada por um pedido feito nesta segunda-feira (04) pela PGR para obrigar a entrega do vídeo.





No dia 13 de janeiro deste ano, Moraes incluiu o ex-presidente no inquérito que apura a autoria intelectual dos atos e determinou a preservação do vídeo.

