Tercilio Turini afirma que apoio no 2° turno não está definido

Os quase 25 mil votos recebidos pelo deputado estadual Tercilio Turini (MDB) no primeiro turno o colocam como uma peça importante na disputa pela Prefeitura de Londrina. Não à toa, Tiago Amaral (PSD) e Maria Tereza (PP) já manifestaram publicamente o desejo de ter o emedebista em seus palanques.





Mas, essa decisão não deve ser tomada antes do final de semana. Em entrevista à FOLHA nesta quarta-feira (8), Turini explica que busca uma posição majoritária no seu partido, que é da base do governador Ratinho Junior (PSD) na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná). Ele já recebeu ligações dos candidatos que estão no segundo turno, e reforçou que não vai tomar a decisão sozinho.

“Eu quero tomar uma decisão, se não for de consenso, com a maioria, para ver qual caminho vamos seguir. Não vamos fazer isso antes do final de semana”, diz o deputado, que projeta um anúncio público na semana que vem. “Tem peso a posição do governador, do partido e do pessoal que esteve com a gente na campanha.”





