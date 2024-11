Tiago Amaral anuncia equipe de transição de governo em Londrina

O prefeito eleito de Londrina, Tiago Amaral (PSD) apresentou na tarde desta quarta-feira (6), na sede da prefeitura, a equipe de transição de governo. Na segunda-feira (4), foi anunciado que o engenheiro civil Gerson Guariente Junior será o coordenador da equipe . Na ocasião, Amaral afirmou que o coordenador é um representante da sociedade civil organizada e tem perfil “técnico e proativo”.





Nesta quarta-feira, foram anunciados os seguintes nomes: Marcos Rambalducci, Diego Menão, Roberto Pintor de Melo Lima, Rosi Guilhen, Adriano Marino e Antonio Luiz Costa Gomes.

Tiago Amaral afirmou que "essa equipe diz muito sobre o que cada londrinense deve esperar em relação ao mandato". "Por isso, para mim, era fundamental essa equipe de transição. A nossa administração tem prioridades, e a prioridade minha é a de Londrina. A cidade de Londrina está carente e espera ansiosamente para ver a retomada do desenvolvimento econômico, ver os empregos de qualidade voltarem a ser gerados de forma muito mais incisiva, para retornarmos a característica de terra de oportunidades", ressaltou.





O prefeito eleito declarou que atualmente há um número que o preocupa muito em relação ao desenvolvimento da cidade. De acordo com Amaral, o número de empregos na indústria representa 12%. "Enquanto cidades como Joinville, por exemplo, está com 33%. Quando você compara a receita de uma para a outra, a previsão para Londrina é de R$ 3,5 bilhões, enquanto Joinville tem a receita prevista que passa os R$ 6 bilhões, sendo que nós temos praticamente a mesma população", avaliou.

Amaral pontuou que sua gestão precisa ser mais eficiente e precisa "fazer muito mais com menos" para remodelar estrutura econômica. "A gente precisa fazer Londrina ser uma cidade mais industrializada para que aí sim a gente tenha melhores condições de empregos, melhores condições de serviços."





Tiago reforçou que para falar em modernização, precisava trazer pessoas que, além de ter confiança, tenham alto grau de qualificação. "Montamos uma equipe de gestão, estratégia, indicadores, foco. Política e gestão pública não é feita só de especialistas." Segundo ele, as principais características da equipe são: conhecimento em gestão moderna, conhecimento em economia, análise econômica, análise de dados, números e indicadores internos da própria administração e que consiga fazer a interface com a sociedade como um todo.

Conheça os integrantes:

Gerson Guariente Junior

Gerson Guariente Junior é engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e possui especialização em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Com uma trajetória sólida em planejamento urbano e infraestrutura, teve destaque no Fórum Desenvolve Londrina e desempenhou papel fundamental na elaboração do Plano Diretor e do Masterplan da cidade.





Atualmente, é 1º vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná (Sinduscon Paraná Norte), cargo que já ocupou na presidência. Além disso, é diretor de Relações Institucionais da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), onde contribui ativamente com o Núcleo Novo Centro, dedicado à revitalização do Centro de Londrina.

Junior também integra o Núcleo de Desenvolvimento Empresarial e a Comissão de Infraestrutura do Norte do Paraná, fundada por Tiago Amaral, e trabalha para viabilizar projetos como a duplicação da PR-445 e a construção do Viaduto da PUC. Sócio-proprietário da CGE Engenharia, que completa 30 anos de atividade, ele é um nome de referência no setor.





Diego Menão

Diego Menão é um executivo com sólida experiência em gestão e planejamento estratégico. Especializado em Planejamento e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Menão teve passagens importantes como superintendente da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) e do Convention Bureau.





Também atuou como docente em cursos de graduação e pós-graduação. Participou da criação de projetos relevantes para o desenvolvimento local, como o Lidere, o Programa Compra Londrina e o Garanticoop.





Desde 2023, Menão coordena o Masterplan Londrina 2040, função na qual promove a colaboração entre instituições públicas e privadas para impulsionar o desenvolvimento sustentável e a modernização da cidade.





Marcos Rambalducci

Marcos Rambalducci é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Graduado em Ciências Econômicas pela UEL e em Administração pela Pitágoras, possui mais de 30 anos de experiência no mercado privado, com ênfase no setor de telecomunicações, além de ter sido Diretor-Geral da Faculdade Pitágoras de Londrina.





Atualmente, é professor de Economia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e lidera o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da instituição. Também preside o Centro de Pesquisa e Inovação da UTFPR e é membro de diversos grupos de governança empresarial em Londrina.





Consultor econômico da ACIL e colunista da Folha de Londrina, Rambalducci compartilha regularmente suas análises sobre a economia local e nacional.





Roberto Pintor de Melo Lima

Roberto Pintor de Melo Lima é servidor público municipal aposentado, com 34 anos de dedicação ao serviço público, onde exerceu funções em diversas secretarias, como Obras, Gestão Pública, Recursos Humanos, Governo e Fazenda. Formado em Administração pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), possui pós-graduação em Gestão Pública e Políticas Públicas.





Já atuou como diretor sindical e atualmente faz parte da Assessoria Orçamentária e Financeira do SINDSERV, além de ser vice-presidente da Comissão de Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Prefeitura de Londrina.





Nomeado pelo SINDSERV, Lima contribui para a equipe de transição, trazendo sua vasta experiência na gestão pública e na valorização dos servidores municipais.





Rosi Guilhen

Rosi Guilhen é jornalista com mais de 30 anos de experiência nos campos da comunicação corporativa e institucional, tanto no setor público quanto privado. Formada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), tem especialização em Marketing e Jornalismo Econômico pela FAE Business School.





Sua carreira inclui passagens por importantes redes de televisão, onde atuou como âncora, editora e repórter. Além disso, coordenou campanhas de grande alcance, como ações de utilidade pública, media training e assessoria de imprensa.





Com experiência em comunicação institucional e corporativa, Rosi também atuou no BRDE, na Prefeitura de Curitiba, na Assembleia Legislativa do Paraná e em grandes empresas como O Boticário, focando em estratégias de comunicação que geram impacto. Sua formação inclui ainda a área de planejamento em comunicação, voltado para resultados.





Adriano Marino

Adriano Marino Jordão Gomes é neto de Humberto Puigari Coutinho, um dos pioneiros de Londrina. Formado em Marketing e Propaganda e com pós-graduação em Planejamento pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Marino tem mais de 20 anos de experiência na gestão de projetos e estratégias de marketing.





Atuou como coordenador de marketing em diversas indústrias no Paraná e em multinacionais de Curitiba, com destaque pela gestão de grandes equipes e iniciativas.





Marino é especialista em consultoria empresarial e tem auxiliado, nos últimos anos, empresas de Londrina a otimizar processos e estratégias, contribuindo para o crescimento e a inovação no setor empresarial local.





Antonio Luiz Costa Gomes

Antonio Luiz Costa Gomes é economista graduado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com mestrado em Desenvolvimento Econômico também pela UFPR.





Atuou como economista na Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, com foco na Diretoria de Orçamento, e foi técnico no Departamento de Economia da UFPR.





O economista tem se destacado por suas contribuições técnicas e acadêmicas nas áreas de finanças públicas e desenvolvimento econômico, colaborando com importantes projetos e pesquisas para o avanço da economia paranaense.





Junior Santos Rosa

O vice-prefeito eleito Junior Santos Rosa começou na política em 2008. Na ocasião, tentou uma vaga na Câmara de Vereadores pelo PSDB. Santos Rosa entrou na Câmara em 2012 pelo PSC. Foram dois mandatos como vereador. Permaneceu na Câmara até 2020. Na época, foi candidato a prefeito de Londrina pelo Republicanos.

Junior Santos Rosa tem 40 anos e é casado. No TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o político é registrado como sacerdote de ordem religiosa.





